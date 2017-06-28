Крэйг Вудкрофт: Мне кажется, белорусы постигли смысл жизни
Бывший главный тренер минского «Динамо», а ныне наставник швейцарского «Серветта» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об особенностях белорусского менталитета.
- Понимаете
белорусский менталитет?
Да.
- Чем он
отличается от североамериканского?
- Ха, интересный вопрос… Ваша культура впечатляет приоритетом семейных ценностей. Для белоруса важно быть хорошим человеком, заботиться о родных и близких. Зарабатывать на жизнь - но в то же время и наслаждаться ей. Мне кажется, что вы постигли смысл жизни. В США и Канаде, для сравнения, люди очень занятые. Везде чувствуется какое-то напряжение, все ориентированы на работу. Каждую минуту - миллион каких-то дел. Нередко это приводит к тому, что теряется связь с семьей. Народ не может расслабиться и в итоге занимается саморазрушением. Поверьте, я и правда оценил простоту белорусской жизни. Замечательная черта, на самом деле. За океаном нечто подобное найти сложно.