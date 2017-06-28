Сергей Герасимец: При такой глобальной закупке «Зенитом» игроков до своих воспитанников даже очередь не дойдет
Источник: Радио «Зенит»Комментарии
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением о последних приобретениях клуба.
- То, что Полоз и Ерохин - квалифицированные, качественные и особенно прогрессирующие при Бердыеве футболисты, - в этом сомнения нет, - сказал Герасимец. - Это игроки национальной сборной. Но у нас уже есть Жулиано, Кокорин, Шатов, Молло, Маурисио, Нобоа, и вряд ли на поле смогут выйти 15 человек. Только 11. Кому-то придется сидеть в запасе. А ведь еще планируются приобретения иностранных игроков. Ранее мы слышали заявление о том, что будет дан шанс петербургским воспитанникам. Но при такой глобальной закупке до них даже очередь не дойдет. Они и на сбор попадать не будут. Так что в этом вопросе слова расходятся с делом.
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