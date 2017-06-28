Полузащитник «Глазго Рейнджерс» перешел в «Габалу»
Источник: ФК «Габала»Комментарии
«Габала» заключила контракт с полузащитником шотландского «Глазго Рейнджерс» Энди Халлидэйем.
Шотландец отдан в аренду серебряному призеру чемпионата Азербайджана на год, сообщает официальный сайт «Габалы».
Халлидэй уже присоединился к команде находящейся на учебно-тренировочных сборах в Австрии.
26-летний опорный полузащитник последние два сезона сыграл за «Глазго Рейнджерс» в 90 официальных матчах, где отметился 15 забитыми голами.
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