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Полузащитник «Глазго Рейнджерс» перешел в «Габалу»

Источник:  ФК «Габала»Комментарии

«Габала» заключила контракт с полузащитником шотландского «Глазго Рейнджерс» Энди Халлидэйем.

Шотландец отдан в аренду серебряному призеру чемпионата Азербайджана на год, сообщает официальный сайт «Габалы».

Халлидэй уже присоединился к команде находящейся на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

26-летний опорный полузащитник последние два сезона сыграл за «Глазго Рейнджерс» в 90 официальных матчах, где отметился 15 забитыми голами.

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