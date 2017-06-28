Мирча Луческу: Во втором сезоне мы смогли бы выступить лучше, но руководители «Зенита» не готовы были ждать

Румынский специалист Мирча Луческу рассказал об уходе из «Зенита», подтвердив информацию о том, что питерский клуб выплатил ему неустойку за расторжение контракта.

«Да, это правда, мы договорились с клубом. Не хотелось сидеть без работы и ждать еще целый год. Я полон энтузиазма и здоровья продолжать работать. С клубом расстались нормально, ни про кого ничего плохого сказать не хочу. Просто руководители не были готовы ждать. Первый сезон получился тяжелым, во втором мы бы смогли выступить лучше», – цитирует Луческу «Федеральное агентство новостей».

Напомним, специалист возглавил «Зенит» минувшим летом. Под его руководством команда заняла третье место в чемпионате России.