Иван Скобрев: Московское «Динамо» на данный момент укомплектовано на 70 процентов
Источник: Радио «Зенит»Комментарии
Главный тренер по физподготовке московского «Динамо» Иван Скобрев рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.
- Сейчас идет кропотливая работа по формированию состава, - сказал Скобрев. - Команда на данный момент укомплектована на 70 процентов. 3 июля хоккеисты соберутся на базе в Новогорске для медицинского обследования и физических тестов. А 9 числа выезжаем на первый сбор в Пинск, поэтому все хорошо. В новый клуб «Динамо» перешел, практически, весь персонал команды и тренерский штаб. С некоторыми игроками еще ведутся переговоры по контрактам, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству клуба. Что касается долгов старого «Динамо», то все вопросы будут решаться в рамках юриспруденции.
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