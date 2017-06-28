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Иван Скобрев: Московское «Динамо» на данный момент укомплектовано на 70 процентов

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Главный тренер по физподготовке московского «Динамо» Иван Скобрев рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.

- Сейчас идет кропотливая работа по формированию состава, - сказал Скобрев. - Команда на данный момент укомплектована на 70 процентов. 3 июля хоккеисты соберутся на базе в Новогорске для медицинского обследования и физических тестов. А 9 числа выезжаем на первый сбор в Пинск, поэтому все хорошо. В новый клуб «Динамо» перешел, практически, весь персонал команды и тренерский штаб. С некоторыми игроками еще ведутся переговоры по контрактам, но с этим вопросом лучше обратиться к руководству клуба. Что касается долгов старого «Динамо», то все вопросы будут решаться в рамках юриспруденции.

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