Прядкин рассказал о нововведениях в РФПЛ

Как сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, с нового сезона в российской премьер-лиге будет введено обязательное время начала матчей.

Напомним, сегодня спортивная организация представила календарь матчей на первые восемь туров сезона-2017/18.

«Мы согласовали с РФС и основным вещателем то, что отныне будет обязательное время начала матчей. В зимнее время – 14:30, 17:00, 19:30. Летом – 15:00, 17:30, 20:00. Будни в любое время года – 19:30, 20:00. Матчи в Хабаровске можно начинать в 11 часов утра по московскому времени. Бюро РФПЛ утвердило эти временные рамки», – цитирует Прядкина агентство «Р-Спорт».