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Сергей Прядкин: Сначала Мутко критиковал календарь РФПЛ, но потом одобрил

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной презентации календаря на сезон-2017/18.

– Виталий Мутко был недоволен, что в холодное время клубы из не самых теплых регионов часто играют дома. Сейчас Уфа, Казань, Екатеринбург и Пермь снова в такой ситуации.
– Виталий Леонтьевич критиковал и этот календарь, но посмотрев все условия, которые необходимо было сохранить, он его одобрил и полностью с нами согласился. Единственное, у него возникли вопросы по дерби «Спартак» - ЦСКА в 20-м туре 10 декабря. Кроме того, в этом туре дома играет «Рубин» и «Амкар», и если климатические условия будут сложными, мы перенесем эти игры.

Календарь в этом сезоне сжатый, условий при его составлении множество – Кубок конфедераций, международные паузы, Кубок России, еврокубки и чемпионат мира. Мы заканчиваем сезон 13 мая, раньше, чем советовала ФИФА. Мы раньше уже в ручном режиме составляли календарь с зимними матчами в южных регионах. Клубы не раз говорили о недовольстве, что приходится по 5-6 туров играть дома.

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