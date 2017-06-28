Сергей Прядкин: В случае форс-мажора РФПЛ может перенести любой матч на нейтральное поле
Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что лига вправе перенести любой матч на нейтральное поле, если того потребуют обстоятельства.
– Если не удастся перенести матч на резервную дату, можно ли будет провести его на нейтральном поле? Например, в Сочи.
– Играть на своей арене или резервной - прерогатива клуба-хозяина, но в случае форс-мажора лига имеет право самостоятельно обеспечить условия для проведения матча. Но если есть возможность провести матч на своём стадионе, это надо делать. Виталий Мутко не раз говорил, что играть нужно для своих болельщиков, а не абы где. Мы эту идею поддерживаем.
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