Сергей Прядкин: В случае форс-мажора РФПЛ может перенести любой матч на нейтральное поле

Мирча Луческу: Во втором сезоне мы смогли бы выступить лучше, но руководители «Зенита» не готовы были ждать

Румынский специалист Мирча Луческу рассказал об уходе из «Зенита», подтвердив информацию о том, что питерский клуб выплатил ему неустойку за расторжение контракта.