Фанаты «Зенита» окажут финансовую помощь многодетным сербским семьям в Косово
Источник: ВКонтактеКомментарии
Как сообщается на официальной странице болельщиков «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте», фанаты питерского клуба окажут финансовую помощь многодетным сербским семьям, проживающим в Косово.
Согласно источнику, 28 июня представители российского клуба посетят главный сербский национальный праздник Видовдан в одном из косовских монастырей.
Отмечается, что на «Вираже» удалось собрать 1,3 тысячи евро, а русско-сербским культурным центром через Интернет была собрана сумма в размере 115 тысяч рублей. Все собранные деньги будут переданы многодетным сербским семьям, проживающим в Косово в условиях террористической оккупации.
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