Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Датчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.
Счет встречи, длившейся 1 час 39 минут, - 6:2, 7:6 (7:5).
Возняцки 8 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Осаки 7 эйсов и 1 брейк.
В следующем раунде Возняцки встретится с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее обыграла представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг в двух сетах - 6:3, 6:3.
Истбурн
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Осака Н. (Япония) - 6:2, 7:6
Место и дата
28 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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