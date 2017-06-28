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Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Датчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.

Счет встречи, длившейся 1 час 39 минут, - 6:2, 7:6 (7:5).

Возняцки 8 раз подала навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. У Осаки 7 эйсов и 1 брейк.

В следующем раунде Возняцки встретится с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее обыграла представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг в двух сетах - 6:3, 6:3.

Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Возняцки К. (Дания) - Осака Н. (Япония) - 6:2, 7:6

Место и дата

28 июня 15:30, , Онлайн-трансляция

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