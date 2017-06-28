Бывший футболист московского «Локомотива» стал игроком «Домжале» (фото)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Домжале», бывший полузащитник московского «Локомотива» Сенияд Ибричич подписал с командой однолетний контракт.
В минувшем сезоне 31-летний футболист выступал в другом словенском клубе – «Копер».
Senijad Ibričič, dobrodošel! #skupajdovrha #plts https://t.co/gZvuC23NeM pic.twitter.com/Z9ilAVaGB4— NK Domžale (@NKDomzale) 23 июня 2017 г.
Напомним, цвета столичного клуба хавбек защищал с 2011 по 2013 год, принял участие в 28 матчах РФПЛ, в которых забил четыре мяча.
После ухода из российского клуба Ибричич успел также поиграть в турецких «Эрджиеспоре» и «Каршияке», македонском «Вардаре» и иранском «Сепахане».
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