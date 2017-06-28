Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карсдорп официально стал игроком «Ромы» (фото)

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Сегодня состав «Ромы» пополнил защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп. Как сообщает пресс-служба «волков», сумма трансфера составила 14 млн евро.

Контракт футболиста с римлянами рассчитан до 2022 года. Отмечается, что еще 5 млн евро голландский клуб может получить в качестве бонусов.

В минувшем сезоне защитник сыграл 30 матчей в чемпионате страны, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛПолоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Бывший футболист московского «Локомотива» стал игроком «Домжале» (фото)Как сообщает пресс-служба «Домжале», бывший полузащитник московского «Локомотива» Сенияд Ибричич подписал с командой однолетний контракт.Нападающий «Суонси» Гомис перешел в «Галатасарай»Нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте валлийского клуба.Полузащитник «Глазго Рейнджерс» перешел в «Габалу»«Габала» заключила контракт с полузащитником шотландского «Глазго Рейнджерс» Энди Халлидэйем.Экс-защитник «Зенита» перешел в «Енисей» (фото)Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня состав красноярской команды пополнил 23-летний защитник Давид Мильдзихов.«Зенит» приостановил переговоры с МаноласомРуководство «Зенита» приостановило переговоры по трансферу защитника «Ромы» Костаса Маноласа, сообщил сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.«Анжи» объявил о переходе Багаева и Полуяхтова (фото)Как сообщает пресс-служба «Анжи», сегодня махачкалинский клуб заключил соглашения с двумя защитниками - Аланом Багаевым и Владимиром Полуяхтоввым.Манолас отказался переходить в «Зенит»Защитник «Ромы» Костас Манолас решил прекратить переговоры с Зенитом», сообщает Corriere Giallorosso.Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетПолоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о новых трансферах «Зенита».Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинамАгент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».Уругвайский форвард Гомес стал игроком «Сельты»«Сельта» подписала уругвайского нападающего Макисимилано Гомеса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Дьеду перешел из «Анже» в «Бристоль Сити»Сенегальский нападающий Фамара Дьеду покинул французский «Анже» и стал игроком клуба чемпионшипа «Бристоль Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Александр Ерохин: В «Зените» на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в РоссииПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Александр Ерохин: Победы «Ростова» останутся в памяти навсегдаПолузащитник Александр Ерохин попрощался с «Ростовом».Дмитрий Полоз: «Ростов» дал мне путь в большой футболНападающий Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом».Ерохин стал игроком «Зенита»Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул «Ростов» и подписал контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.Полоз бесплатно перешел в «Зенит»Нападающий сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».Нигериец Оньекуру перешел в «Эвертон»Нигерийский нападающий Генри Оньекуру стал игроком «Эвертона». Об этом сообщил сам футболист.Паредес пройдет медосмотр в «Зените» до конца неделиПолузащитник «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Футбол
Прядкин рассказал о нововведениях в РФПЛ
Футбол
Мирча Луческу: Во втором сезоне мы смогли бы выступить лучше, но руководители «Зенита» не готовы были ждать
Футбол
Сергей Герасимец: При такой глобальной закупке «Зенитом» игроков до своих воспитанников даже очередь не дойдет
Хоккей
Владислав Гавриков: Остался в КХЛ, потому что моя карьера здесь идет по нарастающей
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика
Рик Карсдорп
Рик Карсдорпвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы