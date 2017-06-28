Карсдорп официально стал игроком «Ромы» (фото)
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Сегодня состав «Ромы» пополнил защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп. Как сообщает пресс-служба «волков», сумма трансфера составила 14 млн евро.
Контракт футболиста с римлянами рассчитан до 2022 года. Отмечается, что еще 5 млн евро голландский клуб может получить в качестве бонусов.
🛎️ NUOVO ACQUISTO 🛎️— AS Roma (@OfficialASRoma) 28 июня 2017 г.
L'#ASRoma è lieta di annunciare l'ingaggio di Rick #Karsdorp 🔶🔴
📄https://t.co/BNiCmEP0wf pic.twitter.com/Icxtfc8Nbu
В минувшем сезоне защитник сыграл 30 матчей в чемпионате страны, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.
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