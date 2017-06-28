Карсдорп официально стал игроком «Ромы» (фото)

Сегодня состав «Ромы» пополнил защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп. Как сообщает пресс-служба «волков», сумма трансфера составила 14 млн евро.

Контракт футболиста с римлянами рассчитан до 2022 года. Отмечается, что еще 5 млн евро голландский клуб может получить в качестве бонусов.

В минувшем сезоне защитник сыграл 30 матчей в чемпионате страны, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.