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Медведев обыграл Куэрри на старте турнира в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в первом круге турнира в Истбурне.

Счет встречи, длившейся 1 час 13 минут, - 6:3, 7:5.

Медведев девять раз подал навылет и реализовал три  брейк-пойнта из одиннадцати. У Куэрри одиннадцать эйсов, пять двойных ошибок и один брейк.

В следующем раунде Медведев встретится с голландцем Робином Хасе.

Истбурн (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 710 480 долларов
Одиночный разряд
Первый круг

Медведев (Россия) - Куэрри (США) - 6:3, 7:5.


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