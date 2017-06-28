Медведев обыграл Куэрри на старте турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в первом круге турнира в Истбурне.
Счет встречи, длившейся 1 час 13 минут, - 6:3, 7:5.
Медведев девять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати. У Куэрри одиннадцать эйсов, пять двойных ошибок и один брейк.
В следующем раунде Медведев встретится с голландцем Робином Хасе.
Истбурн
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 710 480 долларов
Одиночный разряд
Первый круг
Медведев (Россия) - Куэрри (США) - 6:3, 7:5.
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