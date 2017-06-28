Португалия – Чили. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Чили на полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 в России.
Напомним, игра между командами состоится сегодня в Казани и стартует в 21.00 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Сборная Португалии: Патрисиу, Алвеш, Фонте, Андре Силва, Бернарду Силва, Вилиам Карвалью, Андре Гомеш, Элизеу, Адриен Силва, Криштиану Роналду, Седрик.
🇵🇹🆚🇨🇱— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 28 июня 2017 г.
На ваших экранах - стартовый состав сборной Португалии! #PORCHI
LIVE: https://t.co/3Ec8BfgYc1 pic.twitter.com/KrBPDuwC6f
Сборная Чили: Браво, Исла, Санчес, Видаль, Эрнандес, Варгас, Босежур, Медель, Хара, Арангис, Диас.
🇵🇹🆚🇨🇱— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 28 июня 2017 г.
Представляем состав сборной Чили! #PORCHI
LIVE: https://t.co/3Ec8BfgYc1 pic.twitter.com/XRhyNv5sdP
Матч
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б., Силва А., Карвалью, Гомеш, Роналду, Силва А.
Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес, Видаль, Санчес, Варгас
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция