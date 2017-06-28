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Мексиканский болельщик улетел на Кубок конфедераций, сказав жене, что пошел за сигаретами

Источник:  RT на русскомКомментарии

Болельщик сборной Мексики Артуро Гарсия обманул жену, чтобы прилететь в Россию и поддержать национальную команду своей страны на Кубке конфедераций сообщает RT.

Житель города Пуэбла сказал супруге, что пошел в магазин за сигаретами, но вместо этого отправился в аэропорт и вылетел в Россию транзитом через Германию.

По словам Гарсии, на поездку он потратил все свои сбережения. Жена болельщика в конечном счете узнала о его ухищрениях.

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