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Артем Ребров: В матче за Суперкубок с «Локомотивом» нет фаворита

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров — о планах на будущий сезон, матче с «Локомотивом» и отдыхе с Джано Ананидзе.

«Давно надо забыть о чемпионстве, уже, в принципе, забыли. Болельщики продолжают обсуждать, отмечать, а наше дело – готовиться. Это уже история, и надо думать о будущем, о будущих победах, страницах. А о том, что сзади, на пенсии будем рассказывать. 

В матче за Суперкубок с «Локомотивом» нет фаворита. Один матч, две московские команды, два победителя турниров – Кубка и чемпионата. Для меня все равны, есть одна цель – выиграть. А кто там фаворит – не фаворит, честно говоря, не думаю об этом вообще. 

Отдыхали с Джано в Грузии, и было очень здорово. Я там был всего три-четыре дня, так что лишних килограммов не набрал. Если бы неделю там был, тогда, наверное, пришлось бы тяжелее. Вовремя соскочил. Джано сделал больше, чем любой экскурсовод, был теплый, душевный прием», — сказал Ребров в эфире «Все на матч».

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