Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще не готов к тому, чтобы играть в европейских топ-клубах.

Ранее сообщалось, что представители лондонского «Арсенала» просматривали 21-летнего футболиста в матчах Кубка конфедераций.

«Мое мнение, что Саша Головин не готов к «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Ему нужна стабильность, надо обрести себя. Вы помните, как поехал Жирков в «Челси», - сказал Гинер.

Напомним, Головин выступает за основную команду армейцев с 2015 года, став с ней чемпионом России сезона-2015/16. В том же году полузащитник был впервые вызван в сборную России. В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и забил три гола.