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«Химки» подпишут Чарльза Дженкинса

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Защитник Чарльз Дженкинс перейдет из «Црвены Звезды» в подмосковные «Химки», сообщает официальный сайт сербского клуба.

За переход американца, у которого есть также сербский паспорт, «Црвена Звезда» получит компенсацию в размере около 100 тысяч долларов.

Свою карьеру 28-летний защитник начинал в НБА, в 2011-2013 годах выступал за «Голден Стэйт», в 2013 году был игроком «Филадельфии».

В прошлом сезоне «Химки» заняли второе место в Единой лиге ВТБ, завоевав путевку в Евролигу.

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