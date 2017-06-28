«Химки» подпишут Чарльза Дженкинса
Защитник
Чарльз Дженкинс перейдет из «Црвены Звезды»
в подмосковные «Химки», сообщает официальный
сайт сербского клуба.
За
переход американца, у которого есть также сербский паспорт, «Црвена
Звезда» получит компенсацию в размере около 100
тысяч долларов.
Свою
карьеру 28-летний защитник начинал в НБА, в 2011-2013 годах выступал за «Голден
Стэйт», в 2013 году был игроком «Филадельфии».
В прошлом сезоне «Химки» заняли второе
место в Единой лиге ВТБ, завоевав путевку в Евролигу.
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