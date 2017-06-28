«Химки» подпишут Чарльза Дженкинса

Защитник Чарльз Дженкинс перейдет из «Црвены Звезды» в подмосковные «Химки», сообщает официальный сайт сербского клуба.

За переход американца, у которого есть также сербский паспорт, «Црвена Звезда» получит компенсацию в размере около 100 тысяч долларов.

Свою карьеру 28-летний защитник начинал в НБА, в 2011-2013 годах выступал за «Голден Стэйт», в 2013 году был игроком «Филадельфии».

В прошлом сезоне «Химки» заняли второе место в Единой лиге ВТБ, завоевав путевку в Евролигу.