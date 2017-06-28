«Клипперс» обменял Криса Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера

Как сообщает Yahoo! Sports, «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли разыгрывающего Криса Пола в «Хьюстон Рокетс».

Согласно источнику, взамен клуб получил разыгрывающего Патрика Беверли, атакующего защитника Лу Уильямса, форварда Сэма Деккера и драфт-пик первого раунда 2018 года, защищенный в случае попадания в топ-3. Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Ранее сообщалось, что к игроку также проявляли интерес в «Сан-Антонио Сперс», однако сам защитник предпочел «Рокетс».

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.