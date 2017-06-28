Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Португалия обыграет Чили в основное время

«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится первый полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.

Большинство проголосовавших (389, или 42,7%) считает, что португальцы победят в основное время.

В викторию чилийцев в основное время верят 300 читателей (33,0%).

Третье место занял вариант «Победа Португалии в дополнительное время» (75, или 8,2%).

С полными результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Игра в Казани начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.