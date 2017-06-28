Монова и Кудрявцева вышли во второй круг квалификации Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские теннисистки Полина
Монова и Алла Кудрявцева вышли во второй раунд квалификации Уимблдонского
турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Монова на старте квалификации
обыграла итальянку Мартину Тревизан – 6:4, 2:6, 6:3. Матч продолжался два часа.
Следующей соперницей Моновой станет словачка Виктория Кужмова.
Кудрявцева на старте отборочного
турнира обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты.
За выход в финал квалификации
Кудрявцева поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Франсуаза
Абанда (Канада).
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