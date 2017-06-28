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Кравчук покинул квалификацию Уимблдона, уступив Джарри

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Константин Кравчук проиграл Николасу Джарри из Чили в квалификационном турнире Уимблдона.

Встреча, которая длилась 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:4, 9:11.

За все время игры представитель РФ 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету 21-летнего уроженца Сантьяго Джарри 9 эйсов и 3 брейка.

Отметим, что в концовке матча на матчболе судья на вышке поправил линейного арбитра не в пользу Константина.

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