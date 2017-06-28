Богдан Бутко: В предстоящем сезоне «Шахтер» хочет завоевать все титулы

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко рассказал, как проходит сбор команды в Германии.

- На что направлены занятия в первые дни сбора?

- Сейчас много внимания уделяем физическим кондициям. У «Шахтера» впереди тяжелый сезон, и мы должны заложить хороший фундамент.

- Горняки впервые на сборах в Германии. Что можешь сказать об условиях?

- Все отлично, мне нравится. Тренировочные поля рядом с отелем, прекрасного качества, есть комплекс для восстановления. В общем, для футболистов созданы все условия, чтобы хорошо подготовиться.

- С какими задачами команда и ты лично начнете сезон?

- Наши цели неизменны - побеждать во всех турнирах, где участвуем. В предстоящем сезоне хотим завоевать все титулы. Думаю, «Шахтер» уже соскучился по Лиге чемпионов, мы хотим показать свои лучшие качества, так что настраиваю себя на сложные матчи.