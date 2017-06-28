Фил Джексон покинул пост президента «Нью-Йорка»
Легендарный баскетбольный тренер Фил
Джексон покинул пост президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации
(НБА) – «Нью-Йорка», сообщает официальный сайт «Никс».
«Нью-Йорк» всегда будет занимать
особое место в моем сердце. Эта команда и этот город запустили мою карьеру в
НБА. Я всегда буду им благодарен», – сказал 71-летний Джексон, покидая пост,
который он занимал с 2014 года.
Джексон - 13-кратный чемпион НБА
(дважды в качестве игрока в составе «Никс» и 11 раз в качестве тренера «Чикаго»
и «Лос-Анджелес Лейкерс»).
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