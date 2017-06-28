Фил Джексон покинул пост президента «Нью-Йорка»

Легендарный баскетбольный тренер Фил Джексон покинул пост президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) – «Нью-Йорка», сообщает официальный сайт «Никс».

«Нью-Йорк» всегда будет занимать особое место в моем сердце. Эта команда и этот город запустили мою карьеру в НБА. Я всегда буду им благодарен», – сказал 71-летний Джексон, покидая пост, который он занимал с 2014 года.

Джексон - 13-кратный чемпион НБА (дважды в качестве игрока в составе «Никс» и 11 раз в качестве тренера «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс»).