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Александр Тихонов: Акинфеев попытался изобразить что-то из арсенала тхэквондо

Источник:  Официальный сайт Александра ТихоноваКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выступлении футбольной сборной России на Кубке конфедераций.

Напомним, команда Станислава Черчесова не смогла выйти из группы,обыграв Новую Зеландию и уступив Португалии и Мексике.

- Вновь у команды не было лидера, способного повести игроков за собой, в одиночку переломить ход неудачного матча. К тому же вратарь Акинфеев в очередной раз делает ляпы в самых ответственных матчах. В этот раз он выкинул и вовсе цирковой номер, попытавшись изобразить что-то из арсенала тхэквондо. Нужно было вспомнить, что можно и головой отбивать мяч за пределами штрафной площади, а не ждать, когда он к тебе прилетит. Я надеялся, что может обновленный, более молодой состав без скандалистов сможет что-то показать и порадует российского болельщика, но не получилось, - написал Тихонов на своем сайте.

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

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