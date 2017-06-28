Алексей Касатонов: Если бы на церемонии «Харламов Трофи» определяли лучшего новичка, все проголосовали бы за Капризова

Вячеслав Быков: Сейчас на ЧМ я бы сделал ставку на молодежь, а не ждал игроков из НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о том, что новоиспеченный нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не заявлен за сборную России на чемпионате мира.