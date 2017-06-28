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Алексей Касатонов: Если бы на церемонии «Харламов Трофи» определяли лучшего новичка, все проголосовали бы за Капризова

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Парка Легенд», двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов – о самом ярком новичке минувшего сезона.

– Мне очень нравится акция «Советского спорта» «Харламов Трофи». За кого я голосовал – пока секрет. Но почему бы вашей газете, с которой у нас партнерские отношения не расширить формат церемонии и не определять лучшего российского новичка сезона. Уверен, им единогласно стал бы Кирилл Капризов.Настолько же ярко он себя показал – и на молодежном чемпионате мира, и в КХЛ. Жаль, что пока не дебютировал на взрослом мировом первенстве. Но это дело времени. Впереди насыщенный сезон – Олимпиада, чемпионат мира в Дании. Хочу пожелать Капризову успехов и избежать травм.

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