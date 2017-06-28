Азмун и Навас помогли «Рубину» сыграть вничью с «Аустрией»

Футболисты казанского «Рубина» в товарищеском матче сыграли вничью с австрийской «Аустрией».

Встреча, прошедшая в среду в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, завершилась результативной ничьей – 1:1. Во втором тайме хозяева открыли счет. Казанцы сравняли счет на 80-й минуте после точного удара Мийо Цакташа.

Отметим, что на 67-й минуте в составе «Рубина» на поле появились потенциальные новички – защитник Сесар Навас и нападающий Сердар Азмун.

Этот сбор футболистов «Рубина» продлится до 8 июля. В это время у казанцев запланировано четыре контрольных матча.

Напомним, на первом сборе, который прошел в австрийском Бад-Блумау с 10 по 20 июня, «Рубин» сыграл один контрольный матч. В нем российский клуб обыграл словенский «Целе» со счетом 2:0.