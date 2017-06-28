Даниэль Кормье: Не могу понять, как Конор сумел заинтересовать Мэйвезера

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье объяснил, почему непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер согласился провести поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

Напомним, встреча спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Флойд должен был его услышать, обратить внимание. Не могу понять, как Конор сумел заинтересовать Мэйвезера. Как он это сделал? Возможно, поэтому Макгрегора называют лучшим промоутером всех времен.

Он заставил Флойда выйти с ним на поединок. Да, многие боксеры заслуживают этого больше, чем Конор, но они не в состоянии привлечь внимание Флойда. А Конор смог», – цитирует Кормье Bloody Elbow.