Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниэль Кормье: Не могу понять, как Конор сумел заинтересовать Мэйвезера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье объяснил, почему непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер согласился провести поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

Напомним, встреча спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

«Флойд должен был его услышать, обратить внимание. Не могу понять, как Конор сумел заинтересовать Мэйвезера. Как он это сделал? Возможно, поэтому Макгрегора называют лучшим промоутером всех времен.

Он заставил Флойда выйти с ним на поединок. Да, многие боксеры заслуживают этого больше, чем Конор, но они не в состоянии привлечь внимание Флойда. А Конор смог», – цитирует Кормье Bloody Elbow.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать ХорнаЗнаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.Тайсон Фьюри: Макгрегор отправит Флойда в нокаут за 35 секундЭкс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри уверен в том, что чемпион UFC Конор Макгрегор одержит победу над 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.Роберто Дюран: Макгрегор – клоун. Мэйвезер легко побьет егоЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях панамец Роберто Дюран поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер-младший - Конор Макгрегор.Бернард Хопкинс: Выходя против Макгрегора, Мэйвезер показывает, что он нисколько не уважает боксЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс скептически оценивает предстоящий поединок между Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором.«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем АльваресомТренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мирТренер Макгрегора: 26 августа Конор вновь шокирует весь мирТренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Джон Кавана считает, что чемпион UFC в легком весе шокирует мир 26 августа.«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с Митрионом«За 31 год такое впервые». Интервью Емельяненко накануне боя с МитриономФедор Емельяненко за несколько дней до боя с Мэттом Митрионом пришел в студию популярной американской программы MMA Hour.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Тренер Макгрегора: Если кто-то и может отправить Флойда в нокаут, так это КонорОуэн Родди, тренер чемпиона UFC Конора Макгрегора, уверен, что его подопечный отправит в нокаут непобежденного американского боксера Флойда Мэйвезера.Дэйна Уайт: Если Макгрегор нокаутирует Мэйвезера, он станет самой большой звездой в мире спортаПрезидент UFC Дэйна Уайт поделился ожиданиями от поединка Флойд Мэйвезер - Конор Макгрегор.Макгрегор украсил свой зал фреской, на которой избивает Мэйвезера (фото)Чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор продолжает готовиться к боксерскому поединку против американца Флойда Мэйвезера-младшего, который состоится 26 августа на T-Mobile Arene в Лас-Вегасе.Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит больше двух тысяч долларов26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.Емельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов – Фергюсона. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко ниже Митриона, Нурмагомедов – Фергюсона. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира.Нурмагомедов сохранил шестое место в рейтинге лучших легковесов мира, Макгрегор - первыйРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил шестую строчку в обновленном рейтинге бойцов ММА среди представителей легкой весовой категории.Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утраУорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.Флойд Мэйвезер-младший: Люди хотели увидеть бой с Макгрегором, поэтому я вернулсяАмериканский боксер Флойд Мэйвезер-младший рассказал о том, как он принял решение вернуться на ринг.Сильвестр Сталлоне: Макгрегор – настоящий Рокки. Буду болеть за него в поединке с МэйвезеромЗнаменитый актер, исполнитель роли Рокки Сильвестр Сталлоне сказал, что будет болеть за Конора Макгрегора в поединке с Флойдом Мэйвезером.Глава WBC: Бой Мэйвезера и Макгрегора может стать титульнымГлава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не возражает против того, чтобы поединок между американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором носил характер титульного.Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Вопрос дня: Нужно ли смотреть бой Мэйвезер-Макгрегор?Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – циркБывший чемпион мира, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя выразил мнение о запланированном поединке между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.
Футбол
Александр Тихонов: Акинфеев попытался изобразить что-то из арсенала тхэквондо
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Португалия обыграет Чили в основное время
Футбол
Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу»
Футбол
Артем Ребров: В матче за Суперкубок с «Локомотивом» нет фаворита
все новости
Флойд Мэйвезер
Флойд Мэйвезервсе новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости