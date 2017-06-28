Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова получит wild card на турнир в Торонто

Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает официальный сайт соревнований.

Участие в основной сетке турнира подтвердили его бывшие победители - датчанка Каролина Возняцки и чешка Петра Квитова, а также американка Винус Уильямс, украинка Элина Свитолина и француженка Кристина Младенович.

Из россиянок в Торонто также сыграют Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в ИстбурнеДатчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.Веснина пробилась в третий круг на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.Кузнецова обыграла Бартель на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.Девушка дня. Светлана КузнецоваДевушка дня. Светлана КузнецоваПавлюченкова вышла в третий круг турнира в ИстбурнеРоссиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.Кузнецова поднялась на одну позицию в рейтинге WTAРоссиянка Светлана Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.Шарапова сыграет в командном турнире World Team TennisРоссийская теннисистка Мария Шарапова примет участие в двух матчах ежегодного командного турнира World Team Tennis.Павлюченкова проиграла Гергес во втором круге турнира на МальоркеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге турнира на испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Павлюченкова вышла во второй круг турнира на МальоркеРоссиянка Анастасия Павлюченкова одолела испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо и вышла во второй круг турнира на Мальорке.Мария Шарапова: Моя реабилитация идет быстро и по плану, готовлюсь к турнирам на хардеЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о ходе своего восстановления после травмы и примерных сроках возвращения в WTA-тур.Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Мария Шарапова получила приглашение на турнир в СтэнфордеРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила приглашение на турнир, который пройдет в американском Стэнфорде, сообщает ТАСС.Веснина снялась с турнира в БирмингемеРоссиянка Елена Веснина из-за проблем со здоровьем отказалась от выступлений на стартующем на следующей неделе крупном турнире в английском Бирмингиме.Виктор Янчук: Теперь Шарапова не сможет пробиться напрямую на US OpenЗаслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал информацию о травме Марии Шараповой, из-за которой теннисистка пропустит Уимблдон.Шарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на УимблдонеШарапова попрощалась с травой. Мария не сыграет на УимблдонеМария Шарапова пропустят травяной сезон и не сыграет на Уимблдоне. «Советский спорт» – о том, что происходит с россиянкой.Шарапова пропустит Уимблдон, Капелло возглавит китайский клуб и хет-трики Вагнера и Левандовски. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Шарапова пропустит турнир в Бирмингеме и Уимблдон из-за травмыРоссийская теннисистка Мария Шарапова пропустит травяной сезон 2017 года из-за травмы, об этом спортсменка сообщила сама.Шарапова получила травму и может пропустить турнир в БирмингемеРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила травму. Ее участие в турнире WTA в Бирмингеме (WTA) под вопросом.Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова уступили представительницам Чехии Люции Градецкой и Катержине Синяковой в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос».«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».
Хоккей
Алексей Касатонов: Если бы на церемонии «Харламов Трофи» определяли лучшего новичка, все проголосовали бы за Капризова
Футбол
Александр Тихонов: Акинфеев попытался изобразить что-то из арсенала тхэквондо
Футбол
Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Португалия обыграет Чили в основное время
Футбол
Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу»
все новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости