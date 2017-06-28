Шарапова получит wild card на турнир в Торонто
Российская
теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение
(wild card) в основную
сетку турнира в Торонто, который пройдет
с 5 по 13 августа, сообщает официальный сайт соревнований.
Участие
в основной сетке турнира подтвердили его бывшие победители - датчанка Каролина Возняцки и чешка Петра Квитова, а также американка Винус
Уильямс, украинка
Элина Свитолина и француженка Кристина
Младенович.
Из
россиянок в Торонто также сыграют Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия
Павлюченкова и Дарья Касаткина.
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