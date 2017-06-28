Шарапова получит wild card на турнир в Торонто

Российская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает официальный сайт соревнований.

Участие в основной сетке турнира подтвердили его бывшие победители - датчанка Каролина Возняцки и чешка Петра Квитова, а также американка Винус Уильямс, украинка Элина Свитолина и француженка Кристина Младенович.

Из россиянок в Торонто также сыграют Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.