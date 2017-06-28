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«Динамо» вместо «Спартака» будет хозяином в дерби первого тура РФПЛ

Источник:  РФПЛКомментарии

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) изменила хозяина матча первого тура чемпионата России-2017/18, в котором московский «Спартак» должен был принять земляков из «Динамо».

Изначально хозяином матча, который состоится 18 июля, был объявлен «Спартак», при этом местом проведения встречи была указана «Арена Химки», являющаяся домашним стадионом «Динамо». Глава РФПЛ Сергей Прядкин, в свою очередь, заявил, что клубы могут договориться провести матч второго круга не в Химках, а на арене красно-белых.

Позже календарь на сайте РФПЛ был изменен, и теперь хозяином встречи первого тура указано «Динамо», а не «Спартак». Время проведения начала матча осталось прежним – 19:30 (мск).

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