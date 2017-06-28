Роналдо: Не думаю, что есть клуб, который будет относится к Криштиану лучше, чем «Реал»
Источник: MarcaКомментарии
Бывший форвард мадридского «Реала» Роналдо высказался о ситуации нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который планирует покинуть клуб из-за проблем с законом.
«Уверен, Криштиану останется в «Реале». Футболист, который забил 50 голов за сезон, не может просто взять и отказаться от всего, что есть. Великие игроки всегда принимают непростые решения. Не знаю, почему он хочет покинуть Испанию. Но я не думаю, что есть команда, которая будет относится к нему лучше, чем «Реал», – цитирует бразильца MARCA.
Читайте также:
«Не стоит беспокоиться больше, чем нужно». Президент «Реала» о ситуации Роналду
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически