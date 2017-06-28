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Роналдо: Не думаю, что есть клуб, который будет относится к Криштиану лучше, чем «Реал»

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший форвард мадридского «Реала» Роналдо высказался о ситуации нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который планирует покинуть клуб из-за проблем с законом.

«Уверен, Криштиану останется в «Реале». Футболист, который забил 50 голов за сезон, не может просто взять и отказаться от всего, что есть. Великие игроки всегда принимают непростые решения. Не знаю, почему он хочет покинуть Испанию. Но я не думаю, что есть команда, которая будет относится к нему лучше, чем «Реал», – цитирует бразильца MARCA.

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