Журналист Хеннингсен: Великобритания и США хотят сделать Россию фигурантом спортивного скандала

Журналист Патрик Хеннингсен высказал точку зрения, что стремление британских и американских чиновников оспорить законность действий Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года связано с желанием сделать Россию фигурантом громкого скандала.

«Если проанализировать действия Великобритании и США с политической точки зрения, то станет ясно, что их цель — сделать Россию фигурантом хоть какого-нибудь скандала, в том числе спортивного. Для этого они могут использовать такие мероприятия, как Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. В последнем случае преследовалась цель лишить Россию права проведения ЧМ-2018, ведь ни для кого не секрет, что Англия очень хотела получить этот турнир», - приводит RT слова журналиста.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.