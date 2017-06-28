Журналист Хеннингсен: Великобритания и США хотят сделать Россию фигурантом спортивного скандала
Журналист Патрик Хеннингсен высказал точку зрения, что
стремление британских и американских чиновников оспорить законность действий
Международной федерации футбола (ФИФА) при выборе страны-хозяйки чемпионата
мира по футболу 2018 года связано с желанием сделать Россию фигурантом громкого
скандала.
«Если
проанализировать действия Великобритании и США с политической точки зрения, то
станет ясно, что их цель — сделать Россию фигурантом хоть какого-нибудь
скандала, в том числе спортивного. Для этого они могут использовать такие
мероприятия, как Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. В последнем
случае преследовалась цель лишить Россию права проведения ЧМ-2018, ведь ни для
кого не секрет, что Англия очень хотела получить этот турнир», - приводит RT слова журналиста.
Первый в истории чемпионат мира на территории
России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в
Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде,
Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.