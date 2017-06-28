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«Крылья» завершили сбор в Сербии разгромом команды из Белграда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Крылья Советов» провели заключительный матч на учебно-тренировочном сборе в Сербии.

Российский клуб одержал победу над «Чукарички» из Белграда со счетом 5:1.

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко (Тихонов, 78), Гаджибеков (Гоцук, 78), Гоцук (Таранов, 46), Родич (Зотов, 46), Ланин (Зинков, 78), Башкиров (Мияйлович, 78), Кленкин, Алиев (Чочиев, 78), Голышев, Самодин (Кудряшов, 78).

Контрольный матч

«Крылья Советов» – «Чукарички» (Белград) – 5:1 (2:0)

Голы самарской команды: Башкиров, 9 (1:0); Самодин, 37 (2:0); Голышев, 68 (3:0); Ятченко, 75 – с пенальти (4:0); 77 (4:1); Кудряшов, 81 (5:1).

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