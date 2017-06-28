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«Анжи» не смог обыграть «Истру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с хорватской «Истрой» в товарищеском матче на сборе в Словении.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. У махачкалинской команды отличился Джамал Дибиргаджиев, забивший мяч на 42-й минуте.

Напомним, что сбор «Анжи» в Словении продлится до 6 июля.

В матче первого тура РФПЛ «Анжи» 15 июля примет московский ЦСКА.

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