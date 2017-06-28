«Анжи» не смог обыграть «Истру»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли
вничью с хорватской «Истрой» в товарищеском матче на сборе в Словении.
Встреча,
прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. У махачкалинской команды отличился Джамал Дибиргаджиев, забивший мяч
на 42-й минуте.
Напомним, что сбор «Анжи»
в Словении продлится до 6 июля.
В матче первого тура РФПЛ «Анжи» 15 июля
примет московский ЦСКА.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически