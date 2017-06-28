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Полузащитник «Зенита» Мак на правах аренды вернется в ПАОК

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Как сообщает «Фонтанка», полузащитник «Зенита» Роберт Мак грядущий сезон проведет в чемпионате Греции.

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет ПАОК, который он пополнит на правах аренды. Руководство сине-бело-голубых уладило все вопросы по его переходу, и сейчас ПАОК ведет переговоры с Маком о зарплате.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» летом 2016 как раз из ПАОКА. Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний хавбек сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.

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