Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации Уимблдона

Российские теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили пробились в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

В матче второго круга отборочных соревнований Рублев обыграл ирландца Джеймса Макги со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут. За выход в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Рублев поспорит с французом Полем-Анри Матье.

Габашвили в среду во втором раунде квалификации за 1 час 12 минут победил словенца Грега Жемлю со счетом 7:5, 6:3. За выход в основную сетку турнира Габашвили поспорит с британцем Александром Уордом.