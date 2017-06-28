Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские
теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили
пробились
в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в
пригороде Лондона.
В
матче второго круга отборочных соревнований Рублев обыграл ирландца Джеймса
Макги со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49
минут. За
выход в основную сетку третьего в сезоне
турнира «Большого шлема» Рублев поспорит с французом
Полем-Анри Матье.
Габашвили в среду во втором раунде квалификации за 1
час 12 минут победил словенца Грега Жемлю со счетом
7:5, 6:3. За
выход в основную сетку турнира Габашвили поспорит с британцем Александром
Уордом.
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