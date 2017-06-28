Казанские болельщики вывесили прощальный баннер на матче сборных Португалии и Чили (фото)

Как сообщает RT на русском, казанские зрители попрощались с Кубком конфедераций, развернув баннер на полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили.

«Казань благодарит всех за удивительный футбольный праздник. С нетерпением ждем встречи с вами снова», – написано по-английски на баннере.

Напомним, полуфинал Кубка конфедераций является последним матчем, который пройдет в Казани. В 2018 году столица Татарстана примет игры чемпионата мира.