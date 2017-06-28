Казанские болельщики вывесили прощальный баннер на матче сборных Португалии и Чили (фото)
Источник: RT на русскомКомментарии
Как сообщает RT на русском, казанские зрители попрощались с Кубком конфедераций, развернув баннер на полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили.
«Казань благодарит всех за удивительный футбольный праздник. С нетерпением ждем встречи с вами снова», – написано по-английски на баннере.
🇵🇹Португалия 0-0 Чили🇨🇱— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 28 июня 2017 г.
Официальный хэштэг игры ▶️ #PORCHI ◀️
LIVE: https://t.co/3Ec8BfgYc1 pic.twitter.com/7QJh7kLsj1
Напомним, полуфинал Кубка конфедераций является последним матчем, который пройдет в Казани. В 2018 году столица Татарстана примет игры чемпионата мира.
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