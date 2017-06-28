Матч Португалия – Чили собрал на трибунах «Казань Арены» 40 855 зрителей

Полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили, проходящий в Казани, посетили 40 855 зрителей, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча между португальцами и чилийцами проходит в среду на «Казань Арене». В середине второго тайма счет не открыт - 0:0.

Рекорд посещаемости «Казань Арены» был установлен 5 ноября 2015 года на матче Лиги Европы между местным «Рубином» и английским «Ливерпулем», когда на трибунах собрались 41 585 зрителей. На матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2), состоявшийся 24 июня, этот рекорд был повторен.