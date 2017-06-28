Матч Португалия – Чили собрал на трибунах «Казань Арены» 40 855 зрителей
Полуфинальный
матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили, проходящий
в Казани, посетили 40 855 зрителей, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча
между португальцами и чилийцами проходит в
среду на «Казань
Арене». В середине второго тайма счет не открыт
-
0:0.
Рекорд посещаемости «Казань Арены» был установлен 5 ноября 2015 года на матче Лиги Европы между местным «Рубином» и английским «Ливерпулем», когда на трибунах собрались 41 585 зрителей. На матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2), состоявшийся 24 июня, этот рекорд был повторен.
Матч
Португалия - Чили - 0:0Серия пенальти
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция