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Гендиректор «Арсенала»: Нас не совсем устраивает обилие матчей в будние дни

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился мнением о календаре предстоящего чемпионата России.

«Что касается нового календаря, то нас не совсем устраивает обилие матчей «Арсенала» в будние дни. Но время матчей стоит позднее, поэтому болельщики в принципе нормально попадут на стадион, а вот после игры добраться до дома будет труднее. Конечно, мы хотели, чтобы больше игр было по выходным дня, но как сложилось, так сложилось. При составлении календаря мы высказываем свои пожелания, а Лига по возможности идет на встречу. Но пожеланий много у всех клубов, поэтому возникают проблемы. Но Лига действительно работает в плане составления календаря. Но не стоит забывать, что еще есть фактор телевидения», - цитирует Балашова «Спорт FM».

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