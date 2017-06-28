Сидорова первенствовала на этапе Мирового вызова в Остраве
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская
легкоатлетка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на чешском этапе
Мирового вызова – «Золотая шиповка»,
который проходит в чешской Остраве.
Сидорова
в среду взяла высоту в 4,70 метра. Второе место заняла канадка Алиша Ньюман,
покорившая высоту в 4,65 м, третье - венесуэлка Робейлис Пейнадо (4,55).
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одна представительница России Ольга Муллина заняла седьмое место с результатом 4,40 м.
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