Сидорова первенствовала на этапе Мирового вызова в Остраве

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Клишина выиграла соревнования в Словакии Российская легкоатлетка Дарья Клишина победила в прыжках в длину на международном соревновании в словацком Шаморине.

Клишина заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в норвежском Осло.

Сидорова – вторая на этапе Бриллиантовой лиги в Осло Чемпионка Европы 2015 года россиянка Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в Турку Российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.

IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.

Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в Турку Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в финском Турку.

Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контроле Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Легкоатлеты РФ не могут быть заявлены как нейтральная команда Глава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган заявил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле.

Джеймс Муллиган: Российские легкоатлеты не имеют права выступать в командном чемпионате Европы Российские спортмены не получат право выступить на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет во французском Лилле.

Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 год Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФЛА, мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России.

Павел Колобков: Все наши «чистые» спортсмены должны принимать участие в международных соревнованиях Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным.

Ходок Широбоков может принять участие на Кубке Европы в Чехии Двукратный чемпион России в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков может принять участие в Кубке Европы по ходьбе, который пройдет в мае в Чехии, сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований Марта Фейкова.

Сергей Шубенков: Мне на лоб можно наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я буду выступать за Россию Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тот факт, что будет выступать на международных стартах под нейтральным флагом.

Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Директор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.

Кучина примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине Пресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине.