Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Поменялись с ЦСКА кругами, ведь команда представляет Россию на международной арене
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился мнением о календаре предстоящего чемпионата России.
«Новый календарь я еще не видел. Но вот в первой версии календаря, в котором еще не было дат, то там меня все устраивало. Я на самом деле очень прагматично отношусь к календарю. С каждым соперником нужно будет сыграть по два раза. Тут выбирать не приходится. Что касается игры третьего тура против ЦСКА, то к нам обратилось руководство московского клуба, которое попросило поменяться кругами из-за игры на европейской арене. Мы пошли им на встречу. Ведь команда представляет Россию на международной арене, поэтому мы с уважением отнеслись к ним», - цитирует Флегонтова «Спорт FM».
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