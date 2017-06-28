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Висенте Дель Боске: Мне будет жаль, если Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  SportsMoleКомментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте Дель Боске высказался о возможном трансфере форварда «сливочных» Альваро Мораты в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Испании согласовал с «красными дьяволами» условия личного контракта. По информации СМИ, на клубы не могут договориться о сумме перехода.

«Если он станет игроком «Юнайтед», то будет больше играть. Мората хорошо проявляет себя в «Реале». Он приносит пользу клубу. Мне будет жаль, если Альваро отправится на «Олд Траффорд».

С другой стороны, этот переход может обогатить испанский футбол, поскольку еще один игрок нашей страны будет выступать в другом чемпионате. В любом случае, его уход не станет проблемой для национальной сборной», –  цитирует специалиста Sportsmole.

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