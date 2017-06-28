Болт победил на 100-метровке в Остраве
Многократный
олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт победил в беге на 100 метров
на чешском этапе Мирового вызова - «Золотая
шиповка»,
который проходит в Остраве.
В
среду Болт победил с результатом 10,06 секунды. Вторым финишировал кубинец
Юньер Перес – 10,09. Третьим стал представитель Турции Жак Али Харви – 10,26.
Голландец
Вайде ван Никерк установил мировой рекорд в неолимпийской дисциплине – беге на
300 метров – 30,81 секунды. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции был
установлен в 2000 году американцем Майклом Джонсоном и составлял 30,85 секунды.
Четырехкратный
олимпийский чемпион британец Мо Фара победил на дистанции 10 тысяч метров – 27
минут 12,09 секунды.
Двукратный
олимпийский чемпион американец Кристиан Тейлор стал лучшим в тройном прыжке с
результатом 17,57 м.