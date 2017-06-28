Болт победил на 100-метровке в Остраве

Многократный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт победил в беге на 100 метров на чешском этапе Мирового вызова - «Золотая шиповка», который проходит в Остраве.

В среду Болт победил с результатом 10,06 секунды. Вторым финишировал кубинец Юньер Перес – 10,09. Третьим стал представитель Турции Жак Али Харви – 10,26.

Голландец Вайде ван Никерк установил мировой рекорд в неолимпийской дисциплине – беге на 300 метров – 30,81 секунды. Предыдущий мировой рекорд на этой дистанции был установлен в 2000 году американцем Майклом Джонсоном и составлял 30,85 секунды.

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара победил на дистанции 10 тысяч метров – 27 минут 12,09 секунды.

Двукратный олимпийский чемпион американец Кристиан Тейлор стал лучшим в тройном прыжке с результатом 17,57 м.