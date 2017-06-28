Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций, Браво отразил три пенальти
Футболисты сборной Чили нанесли поражение команде Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций.
Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время (0:0). Судьба выхода в финал решилась в серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Хуана Антонио Пицци (3:0).
Отметим, что голкипер сборной Чили Клаудио Браво отразил три пенальти. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча в Казане.
Таким образом, сборная Чили выходит в финал турнира, где 2 июля ей предстоит сыграть против победителя пары Германия – Мексика (матч состоится завтра, 29 июня).
Напомним, что на групповом этапе сборная Португалии сыграла вничью с командой Мексики (2:2), обыграла Россию (1:0), а также Новую Зеландию (4:0). В активе сборной Чили – победа над командой Камеруна (2:0), ничья с Германией (1:1) и Австралией (1:1).
Кубок конфедераций
Полуфинал
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция