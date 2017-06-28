Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций, Браво отразил три пенальти

Футболисты сборной Чили нанесли поражение команде Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций.

Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время (0:0). Судьба выхода в финал решилась в серии пенальти, где сильнее оказались подопечные Хуана Антонио Пицци (3:0).

Отметим, что голкипер сборной Чили Клаудио Браво отразил три пенальти. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча в Казане.

Таким образом, сборная Чили выходит в финал турнира, где 2 июля ей предстоит сыграть против победителя пары Германия – Мексика (матч состоится завтра, 29 июня).

Напомним, что на групповом этапе сборная Португалии сыграла вничью с командой Мексики (2:2), обыграла Россию (1:0), а также Новую Зеландию (4:0). В активе сборной Чили – победа над командой Камеруна (2:0), ничья с Германией (1:1) и Австралией (1:1).

Кубок конфедераций

Полуфинал