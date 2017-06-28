Юрий Белоус: Наш уровень – это выиграть у Новой Зеландии
Источник: «Спорт FM»Комментарии
Президент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
«Я заранее говорил, что мы не выйдем из группы. Мы заметно слабее Мексики и Португалии. Наш уровень - это выиграть у Новой Зеландии. Надо прекрасно понимать, что еще несколько лет нам нужно подождать. Потом придет наша молодежь, которая будет играть на прекрасных стадионах и тренировочных базах. Тут главное, чтобы была реализована программа развития футбола в стране», - цитирует Белоуса «Спорт FM».
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