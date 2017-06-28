Васин и Головин присоединятся к ЦСКА 2 июля
Футболисты московского ЦСКА в среду начали
второй подготовительный сбор в Австрии, успев
провести
вечернее занятие, состоявшее из работы в тренажерном зале и на футбольном поле.
Как сообщает официальный сайт армейского
клуба, в расположение команды прибыл вратарь Георгий Кырнац,
который проведет
с основной командой второй сбор. Защитник Муталип Алибеков и хавбек Иван
Олейников продолжат подготовку к сезону с молодежной
командой.
Алан
Дзагоев в эти дни находится в Сербии, где проходит второй плановый этап
реабилитации после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. Он вернется в Бад-Тацмансдорф 1 июля.
2 июля должны начать работу с первой
командой ЦСКА Александр Головин и Виктор Васин: тренерский штаб удовлетворил их
просьбу и предоставил футболистам неделю отдыха после выступления на Кубке
конфедераций.
ЦСКА в первом туре РФПЛ 15 июля в гостях
сыграет против «Анжи».