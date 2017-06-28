Васин и Головин присоединятся к ЦСКА 2 июля

Футболисты московского ЦСКА в среду начали второй подготовительный сбор в Австрии, успев провести вечернее занятие, состоявшее из работы в тренажерном зале и на футбольном поле.

Как сообщает официальный сайт армейского клуба, в расположение команды прибыл вратарь Георгий Кырнац, который проведет с основной командой второй сбор. Защитник Муталип Алибеков и хавбек Иван Олейников продолжат подготовку к сезону с молодежной командой.

Алан Дзагоев в эти дни находится в Сербии, где проходит второй плановый этап реабилитации после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. Он вернется в Бад-Тацмансдорф 1 июля.

2 июля должны начать работу с первой командой ЦСКА Александр Головин и Виктор Васин: тренерский штаб удовлетворил их просьбу и предоставил футболистам неделю отдыха после выступления на Кубке конфедераций.

ЦСКА в первом туре РФПЛ 15 июля в гостях сыграет против «Анжи».