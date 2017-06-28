Сербские волейболистки одержали вторую победу на Кубке Ельцина
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки
сборной Сербии победили команду Казахстана в матче Кубка Ельцина, который
проходит в Екатеринбурге.
Встреча,
прошедшая в среду, завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:10, 25:13) в пользу
сербок.
Сборная
Сербии одержала вторую победу в двух проведенных матчах на турнире, не отдав
соперницам ни одного сета. Команда Казахстана потерпела третье поражение в трех
матчах.
Хозяйки турнира – россиянки – в среду
отдыхали. В четверг подопечные Владимира Кузюткина, выигравшие на старте
турнира два матча из двух возможных, сыграют с командой Болгарии.
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