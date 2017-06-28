Сербские волейболистки одержали вторую победу на Кубке Ельцина

Волейболистки сборной Сербии победили команду Казахстана в матче Кубка Ельцина, который проходит в Екатеринбурге.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:10, 25:13) в пользу сербок.

Сборная Сербии одержала вторую победу в двух проведенных матчах на турнире, не отдав соперницам ни одного сета. Команда Казахстана потерпела третье поражение в трех матчах.

Хозяйки турнира – россиянки – в среду отдыхали. В четверг подопечные Владимира Кузюткина, выигравшие на старте турнира два матча из двух возможных, сыграют с командой Болгарии.