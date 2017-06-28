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Александр Толстиков: Карьера Ерохина идет очень плавно

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Александр Толстиков, директор D-Sports, прокомментировал переход одного из клиентов агентства Александра Ерохина в «Зенит».

Напомним, 27-летний футболист вместе с еще одним экс-игроков «Ростова» Дмитрием Полозом подписал трехлетний контракт с петербургским клубом.

- Карьера Ерохина должна только в гору пойти, - считает Толстиков. - Он идет по очень плавной карьерной лестнице, не перескакивая через несколько этажей. Я уверен, что руководство и тренерский штаб «Зенита» оценили его уровень, увидели игры Александра за сборную и приняли решение, что им такой футболист необходим. Они видят в нем игрока, который способен помочь при достижении самых высоких задач, которые «Зенит» перед собой ставит.

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