В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая замена
Тренерский штаб сборной Португалии в дополнительное время
полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили
произвел
четвертую замену, этот случай стал первым в истории соревнований.
Матч
сборных Португалии и Чили прошел в среду на «Казань
Арене».
Основное и дополнительное время завершились со
счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти чилийцы добились победы – 3:0.
На
116-й минуте встречи Желсон Мартинш сменил Андре Гомеса. Эта замена стала четвертой в составе португальцев.
В мае УЕФА принял решение протестировать правило четвертой замены в дополнительное время на финальных турнирах чемпионата Европы 2016 и 2017 годов среди юношей до 19 лет, чемпионата Европы 2016 и 2017 годов среди девушек до 19 лет, а также молодежного чемпионата Европы-2017 в Польше.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция