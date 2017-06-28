В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая замена

Тренерский штаб сборной Португалии в дополнительное время полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили произвел четвертую замену, этот случай стал первым в истории соревнований.

Матч сборных Португалии и Чили прошел в среду на «Казань Арене». Основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти чилийцы добились победы – 3:0.

На 116-й минуте встречи Желсон Мартинш сменил Андре Гомеса. Эта замена стала четвертой в составе португальцев.

В мае УЕФА принял решение протестировать правило четвертой замены в дополнительное время на финальных турнирах чемпионата Европы 2016 и 2017 годов среди юношей до 19 лет, чемпионата Европы 2016 и 2017 годов среди девушек до 19 лет, а также молодежного чемпионата Европы-2017 в Польше.