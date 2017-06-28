Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – Чили

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций против команды Португалии, сообщает официальный сайт ФИФА.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Казани на «Казань Арене», завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти чилийцы победили со счетом 3:0. По точному удару нанесли Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес, а Клаудио Браво отразил удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

Второй финалист турнира, проводимого в России, определится в четверг по итогам матча сборных Германии и Мексики. Это встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча за третье место состоится в тот же день на арене «Спартак» в Москве.