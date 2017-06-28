Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – Чили
Вратарь сборной Чили Клаудио Браво был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций против команды Португалии, сообщает официальный сайт ФИФА.
Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Казани на «Казань Арене», завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти чилийцы победили со счетом 3:0. По точному удару нанесли Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес, а Клаудио Браво отразил удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.
Второй финалист турнира, проводимого в России, определится в четверг по итогам матча сборных Германии и Мексики. Это встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча за третье место состоится в тот же день на арене «Спартак» в Москве.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция